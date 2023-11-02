Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 ноября повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, это предусмотрено постановлением правительства, опубликованным в среду на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, ставки экспортных пошлин на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют $26,2 за тонну (ранее - $23,9), на прямогонный бензин - $14,4 за тонну (ранее - $13,1), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $7,8 за тонну (ранее - $7,1).
До этого экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышались в Беларуси с 1 октября, 1 сентября и 1 августа после снижения с 1 июля, повышения с 1 июня, 1 мая, 1 апреля и 1 марта, уменьшения с 1 февраля и резкого снижения (на 61,4%) с 1 января 2023 года.
Минск с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.
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