Баку обещает адекватный ответ на недружественные действия в отношении Азербайджана - МИД

Недружественные действия против Азербайджана не принесут ничего хорошего, Баку будет адекватно отвечать на такие шаги, заявил спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
«К сожалению, США, будучи посредником на протяжении десятилетий, никогда не поощряли так решительно поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, вопрос оказания гуманитарной помощи азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам, ставших жертвами этнических чисток, осуществленных Арменией. (…) Важно положить конец политике поддержки государства-агрессора в нашем регионе - Армении, которая является главным препятствием для обеспечения мира и стабильности", - сказал Гаджизаде, комментируя антиазербайджанские высказывания официальных лиц Госдепа США.
По его словам, «говорить с Азербайджаном на языке угроз неприемлемо».
«Недружественные действия против Азербайджана не принесут ничего хорошего, и на них будет дан адекватный ответ», - подчеркнул он.
Гаджизаде также обвинил США в пособничестве Армении в поддержке сепаратизма в Азербайджане. «США направили Армению в ложном направлении, поддержали существование незаконного режима на азербайджанских территориях, создав возможности для посещения США сепаратистами, выделяли им финансовые средства», - отметил он.
Спикер МИД считает, что именно неудача посреднических усилий, в которых участвовали и США, а также неспособность прекратить оккупационную политику Армении побудили Азербайджан освободить свои земли военным путем.
«Поэтому, США также несут ответственность за бездействие в направлении мирного урегулирования конфликта, оставшегося в прошлом», - подчеркнул Гаджизаде.
А.Азизов
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