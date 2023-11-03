Нефть остается в плюсе

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем в пятницу на фоне ослабления доллара США.
Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 составляет $87,13 за баррель, что на $0,27 (0,31%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,42 (0,51%) и составили $82,88 за баррель.
Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, понижается на 0,2% в ходе торгов в пятницу, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.
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