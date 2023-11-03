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Цена на нефть

02.11 $/bbl +/- WTI 82.46 +2.02 Brent 86.85 +2.22

ТЭК 03.11.2023 15:45

Нефть остается в плюсе

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем в пятницу на фоне ослабления доллара США.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 составляет $87,13 за баррель, что на $0,27 (0,31%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,42 (0,51%) и составили $82,88 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, понижается на 0,2% в ходе торгов в пятницу, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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