Нефть ускорила рост

Цены на нефть продолжают расти днем в понедельник на планах РФ и Саудовской Аравии.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:23 в понедельник составляет $86,19 за баррель, что на $1,3 (1,53%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,36 (1,69%), до $81,87 за баррель.