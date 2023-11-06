Нефть ускорила рост

Цены на нефть продолжают расти днем в понедельник на планах РФ и Саудовской Аравии.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:23 в понедельник составляет $86,19 за баррель, что на $1,3 (1,53%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,36 (1,69%), до $81,87 за баррель.
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