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Цена на нефть

03.11 $/bbl +/- WTI 80.51 -1.95 Brent 84.89 -1.96

ТЭК 06.11.2023 15:38

Нефть ускорила рост

Цены на нефть продолжают расти днем в понедельник на планах РФ и Саудовской Аравии.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:23 в понедельник составляет $86,19 за баррель, что на $1,3 (1,53%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,36 (1,69%), до $81,87 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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