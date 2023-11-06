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Внешняя политика 06.11.2023 15:54

Баку ожидает конструктивного подхода от Армении по нормализации отношений – Байрамов

Баку настроен на мир с Ереваном и рассчитывает на конструктивный подход Армении в вопросе нормализации азербайджано-армянских отношений, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Мы ожидаем конструктивного подхода и ответных шагов противоположной стороны (Армении – ИФ)», - заявил Байрамов в понедельник по итогам переговоров с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску.

По его словам, которые приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан», деоккупация азербайджанских территорий и «полное восстановление суверенитета Азербайджана открывают новые перспективы для нормализации отношений» Баку и Еревана.

По мнению Байрамова, это «пойдет на пользу не только двум странам, но и региону в целом, а также акторам за его пределами».

Байрамов добавил, что Азербайджан настроен на мир с Арменией и выразил надежду, что «уникальный шанс» для нормализации отношений не будет упущен.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, МИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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