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Цена на нефть

06.11 $/bbl +/- WTI 80.82 +0.31 Brent 85.18 +0.29

ТЭК 07.11.2023 09:21

Цены на нефть опускаются

Цены на нефть опускаются во вторник после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии на фоне решений Саудовской Аравии и России о продлении добровольного ограничения добычи.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:10 во вторник составляет $84,77 за баррель, что на $0,41 (0,48%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В понедельник цена этих контрактов выросла на $0,29 (0,3%), до $85,18 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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