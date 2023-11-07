Цены на нефть опускаются во вторник после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии на фоне решений Саудовской Аравии и России о продлении добровольного ограничения добычи.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:10 во вторник составляет $84,77 за баррель, что на $0,41 (0,48%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В понедельник цена этих контрактов выросла на $0,29 (0,3%), до $85,18 за баррель.