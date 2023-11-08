В Кремле заявили о намерении РФ оспаривать инициативы по конфискации ее активов на Западе

Россия будет оспаривать инициативы по конфискации ее активов в западных странах, а их авторы столкнутся со значительными судебными издержками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет, и такими решениями воспользуется", - сказал он журналистам.
Так Песков прокомментировал решение комитета по иностранным делам палаты представителей США поддержать законопроект, предоставляющий президенту страны право конфисковывать иностранные активы.
"Разумеется, мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", - добавил представитель Кремля.
Он также отметил, что в Кремле давно наблюдают попытки США и стран ЕС незаконно изымать российские активы.
"Это незаконно. Это противоречит всем возможным правилам", -подчеркнул представитель Кремля.
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