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Дальнее зарубежье 08.11.2023 20:30

ЕС планирует на следующей неделе рассмотреть очередные санкции в отношении РФ, включая запрет на поставку алмазов - Боррель

Евросоюз собирается на следующей неделе представить новый пакет антироссийских санкций, который включает запрет на поставку алмазов из России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Для того, чтобы государства-члены единогласно поддержали запрет на торговлю алмазами, некоторые просили, чтобы G7 обеспечила, скажем так, политическое освещение вопроса", - сказал Боррель изданию Financial Times (FT).

"Это было сделано, координация сработала, и мы сможем представить пакет санкций министрам иностранных дел в понедельник (13 ноября - ИФ)", - добавил он.

Таким образом он прокомментировал заявление G7 о намерении сократить доходы РФ от экспорта энергоресурсов, металлов и алмазов, используемых не в промышленных целях.

FT отмечает, что алмазы - одни из основных экспортных товаров, пока еще не затронутых санкциями ЕС.

Издание напоминает, что лидеры G7 в мае договорились ограничить торговлю и использование российских алмазов.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, АЛМАЗЫ, САНКЦИИ


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