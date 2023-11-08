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Дальнее зарубежье 08.11.2023 21:45

Два сырьевых трейдера из Дубая включены в "российский" санкционный список Великобритании

Два сырьевых трейдера из Дубая включены в российский сегмент санкционного списка Великобритании, сообщило в среду британское правительство.

Paloma Precious DMCC и связанный с ней Говард Джон Бейкер входят в цепочку, через которую в Россию поступило более $300 млн выручки от продажи золота, сказано в сообщении.

Paramount Energy & Commodities DMCC, в свою очередь, была вовлечена в действия, призванные ослабить эффект введенного странами G7 потолка цен на российскую нефть, отмечено в релизе.

Западные страны не впервые вводят вторичные санкции против базирующихся в ОАЭ структур: так, в масштабном обновлении SDNList, произведенном США на прошлой неделе, также были структуры из Дубая.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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