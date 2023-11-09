Половина приверженцев Демпартии поддерживают действия Байдена в связи с конфликтом на Ближнем Востоке - опрос

Меры, предпринимаемые президентом США Джо Байденом в связи с конфликтом Израиля с радикальной группировкой ХАМАС, пользуются поддержкой половины сторонников Демократической партии, следует из опроса, проведенного по заказу агентства Associated Press (AP).

"Данные опроса показали, что 50% опрошенных демократов одобряют действия Байдена в связи с конфликтом, в то время как 46% участников опроса не одобряют", - сообщает AP.

Поддержка Байдена по этому вопросу среди демократов немного снизилась по сравнению с августом, когда 57% респондентов-демократов выразили одобрение подходу Байдена к конфликту между Израилем и ХАМАС. 40% опрошенных тогда осудили действия Байдена.

Семеро из каждых 10 участвовавших в опросе демократов, одобряющих политику Байдена в отношении этого конфликта, считают, что США оказывают Израилю необходимую поддержку. Среди тех, кто осуждает действия президента, 65% придерживаются мнения, что США оказывают Израилю чрезмерную помощь.

76% респондентов, кто поддерживает действия американского президента, возлагают ответственность за эскалацию конфликта на ХАМАС, 32% - на власти Израиля. Среди тех, кто не одобряет действия Байдена, 56% уверены, что в развязывании войны виновато правительство Израиля, 55% - ХАМАС.

Четверо из каждых 10 опрошенных демократов выступают за создание независимого палестинского государства, территории которого будут включать Западный берег реки Иордан, сектор Газа и восточный Иерусалим.

Опрос проводился среди 1239 респондентов старше 18 лет в период со 2 по 6 ноября 2023 года.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10,5 тыс. человек. Десятки тысяч человек получили ранения.