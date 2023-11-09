Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

Дальнее зарубежье 09.11.2023 12:55

Половина приверженцев Демпартии поддерживают действия Байдена в связи с конфликтом на Ближнем Востоке - опрос

Меры, предпринимаемые президентом США Джо Байденом в связи с конфликтом Израиля с радикальной группировкой ХАМАС, пользуются поддержкой половины сторонников Демократической партии, следует из опроса, проведенного по заказу агентства Associated Press (AP).

"Данные опроса показали, что 50% опрошенных демократов одобряют действия Байдена в связи с конфликтом, в то время как 46% участников опроса не одобряют", - сообщает AP.

Поддержка Байдена по этому вопросу среди демократов немного снизилась по сравнению с августом, когда 57% респондентов-демократов выразили одобрение подходу Байдена к конфликту между Израилем и ХАМАС. 40% опрошенных тогда осудили действия Байдена.

Семеро из каждых 10 участвовавших в опросе демократов, одобряющих политику Байдена в отношении этого конфликта, считают, что США оказывают Израилю необходимую поддержку. Среди тех, кто осуждает действия президента, 65% придерживаются мнения, что США оказывают Израилю чрезмерную помощь.

76% респондентов, кто поддерживает действия американского президента, возлагают ответственность за эскалацию конфликта на ХАМАС, 32% - на власти Израиля. Среди тех, кто не одобряет действия Байдена, 56% уверены, что в развязывании войны виновато правительство Израиля, 55% - ХАМАС.

Четверо из каждых 10 опрошенных демократов выступают за создание независимого палестинского государства, территории которого будут включать Западный берег реки Иордан, сектор Газа и восточный Иерусалим.

Опрос проводился среди 1239 респондентов старше 18 лет в период со 2 по 6 ноября 2023 года.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10,5 тыс. человек. Десятки тысяч человек получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БАЙДЕН, БЛИЖВОСТОК, ОПРОС


Похожие новости


Байден заявил, что не просил Израиль повременить с наземной операцией в Газе Байден пообещал Зеленскому, что США продолжат военную помощь Украине Байден на этой неделе выступит с обращением к нации по Украине и Израилю США продолжат поддерживать Израиль в конфликте с ХАМАС - Байден Путин назвал смехотворными заявления Байдена о поражении России в Украине Президент США посетит Израиль 18 октября Байден может посетить Израиль на этой неделе Байден не видит необходимости участия американских военных в палестино-израильском конфликте Байден заверил, что занимается как военной помощью Израилю, так и гуманитарными проблемами Газы Байден призвал Нетаньяху минимизировать жертвы среди гражданского населения в секторе Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az