Половина приверженцев Демпартии поддерживают действия Байдена в связи с конфликтом на Ближнем Востоке - опрос

Меры, предпринимаемые президентом США Джо Байденом в связи с конфликтом Израиля с радикальной группировкой ХАМАС, пользуются поддержкой половины сторонников Демократической партии, следует из опроса, проведенного по заказу агентства Associated Press (AP).
"Данные опроса показали, что 50% опрошенных демократов одобряют действия Байдена в связи с конфликтом, в то время как 46% участников опроса не одобряют", - сообщает AP.
Поддержка Байдена по этому вопросу среди демократов немного снизилась по сравнению с августом, когда 57% респондентов-демократов выразили одобрение подходу Байдена к конфликту между Израилем и ХАМАС. 40% опрошенных тогда осудили действия Байдена.
Семеро из каждых 10 участвовавших в опросе демократов, одобряющих политику Байдена в отношении этого конфликта, считают, что США оказывают Израилю необходимую поддержку. Среди тех, кто осуждает действия президента, 65% придерживаются мнения, что США оказывают Израилю чрезмерную помощь.
76% респондентов, кто поддерживает действия американского президента, возлагают ответственность за эскалацию конфликта на ХАМАС, 32% - на власти Израиля. Среди тех, кто не одобряет действия Байдена, 56% уверены, что в развязывании войны виновато правительство Израиля, 55% - ХАМАС.
Четверо из каждых 10 опрошенных демократов выступают за создание независимого палестинского государства, территории которого будут включать Западный берег реки Иордан, сектор Газа и восточный Иерусалим.
Опрос проводился среди 1239 респондентов старше 18 лет в период со 2 по 6 ноября 2023 года.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10,5 тыс. человек. Десятки тысяч человек получили ранения.
Алиев и Мирзиёев обсудили перспективы углубления двусторонних отношений
Азербайджан готов принять следующий саммит ОЭС - Алиев
Алиев и Какар обсудили расширение торгово-экономических отношений Азербайджана и Пакистана
Цены на нефть ускорили рост, Brent у $80 за баррель
Азербайджан в ближайшие годы за счет ВИЭ планирует производить 10 ГВт - Алиев
Транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан укрепляет энергобезопасность в Центральной Азии - Токаев
Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев превысил 1,7 млн человек - ГАТ
Второе за день землетрясение произошло в Иране у границы с Азербайджаном
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире