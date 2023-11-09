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Дальнее зарубежье 09.11.2023 15:15

США меняют подход к сдерживанию КНР в Тихом океане, делают ставку на мобильные малые группы на островах

США в сдерживании КНР на Тихом океане намерены делать упор, в частности, на действиях хорошо вооруженных небольших контингентов, размещенных на островах региона, сообщает в четверг Associated Press (AP).

"Идущие сейчас на Гавайских островах учения указывают на один элемент нового подхода США к обороне и сдерживанию на Тихом океане, с фокусом на малых группах наземных сил, которые будут действовать с островов, в том числе у побережья Китая", - информирует агентство.

AP поясняет, что лишь отправка крупных соединений ВМС США в регион более не является практичной, поскольку ВМС КНР являются самыми крупными в мире, а на побережье Китая развернуты множество противокорабельных и зенитных ракет. В то же время ВМС КНР имеют три авианосца против 11 кораблей такого класса у США, наряду с другими преимуществами американской стороны. Однако Китай в основном уделяет внимание прибрежным водам, а ВМС США приходится действовать в глобальных масштабах.

В учениях на Гавайских островах принимают участие более 5 тыс. американских военнослужащих 25-я пехотной дивизии при поддержке ВВС США, а также подразделения из Британии, Новой Зеландии, Индонезии, Таиланда. Военные отрабатывают навыки боев в джунглях, десантирования на парашютах, воздушно-штурмовые действия на большой дистанции, переброска припасов по воздуху и морю.

Командующий дивизией генерал-майор Маркус Эванс отметил, что этот опыт необходим для действий на Тихом океане, где первоначально надо получить плацдарм для дальнейших операций при одновременном удержании таких ключевых объектов, как летные поля, и лишь затем накопить дополнительные боевые силы и средства.

При этом в случае конфликта военным придется держаться на отдаленных островах, в сотнях километров от складов с боеприпасами, топливом, продовольствием. Для таких условий на учениях на Гавайских островах тестируют ряд новых технологий, включая генераторы получения питьевой воды из атмосферного воздуха.

Агентство отмечает, что армии США и Корпусу морской пехоты придется действовать как с "первой островной линии", куда, в частности, входят юго-западные острова Японии и северо-западные районы Филиппин, так и со "второй островной линии", к которой относятся Марианские острова и остров Гуам, где находится крупнейшая в регионе военная база США. Для этого нужно в том числе согласие местных государств, и США ведут активную политику выстраивания альянсов в регионе.

Так, шеф Пентагона Ллойд Остин в четверг прибывает в Индию, также посетит Южную Корею и Индонезию. Это уже его девятая поездка в этой должности в Азиатско-Тихоокеанский регион. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен совершает турне в Японию, Южную Корею и Индию.

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Тэги: США, КИТАЙ, ПРОТИВОСТОЯНИЕ, ПОДХОД


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