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Дальнее зарубежье 09.11.2023 16:24

Талибы захотели арендовать у Ирана часть морского порта для налаживания экспортно-импортных операций Афганистана

Находящаяся в Иране делегация контролирующего Афганистан движения "Талибан" (террористическая организация) во главе с заместителем премьер-министра по экономическим вопросам муллой Абдул Гани Барадаром Ахундом посетила порт Чабахар и провела переговоры с губернатором провинции Белуджистан Хусейном Мадрас Хаябани, сообщила в четверг канцелярия вице-премьера талибов.

"В ходе визита мулла попросил иранскую сторону выделить Афганистану в порту Чабахар землю по разумной цене на длительный срок, через этот порт будет облегчен экспорт и импорт Афганистана", - говорится в сообщении.

Иранская сторона заверила, Афганистан может немедленно начать использовать порт Чабахар для экспорта, импорта и транзита.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ИРАН, ПОРТ


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