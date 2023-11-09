Талибы захотели арендовать у Ирана часть морского порта для налаживания экспортно-импортных операций Афганистана

Находящаяся в Иране делегация контролирующего Афганистан движения "Талибан" (террористическая организация) во главе с заместителем премьер-министра по экономическим вопросам муллой Абдул Гани Барадаром Ахундом посетила порт Чабахар и провела переговоры с губернатором провинции Белуджистан Хусейном Мадрас Хаябани, сообщила в четверг канцелярия вице-премьера талибов.

"В ходе визита мулла попросил иранскую сторону выделить Афганистану в порту Чабахар землю по разумной цене на длительный срок, через этот порт будет облегчен экспорт и импорт Афганистана", - говорится в сообщении.

Иранская сторона заверила, Афганистан может немедленно начать использовать порт Чабахар для экспорта, импорта и транзита.