Талибы захотели арендовать у Ирана часть морского порта для налаживания экспортно-импортных операций Афганистана

Находящаяся в Иране делегация контролирующего Афганистан движения "Талибан" (террористическая организация) во главе с заместителем премьер-министра по экономическим вопросам муллой Абдул Гани Барадаром Ахундом посетила порт Чабахар и провела переговоры с губернатором провинции Белуджистан Хусейном Мадрас Хаябани, сообщила в четверг канцелярия вице-премьера талибов.
"В ходе визита мулла попросил иранскую сторону выделить Афганистану в порту Чабахар землю по разумной цене на длительный срок, через этот порт будет облегчен экспорт и импорт Афганистана", - говорится в сообщении.
Иранская сторона заверила, Афганистан может немедленно начать использовать порт Чабахар для экспорта, импорта и транзита.
Алиев и Мирзиёев обсудили перспективы углубления двусторонних отношений
Азербайджан готов принять следующий саммит ОЭС - Алиев
Алиев и Какар обсудили расширение торгово-экономических отношений Азербайджана и Пакистана
Следующий саммит ОЭС пройдет в Азербайджане
Цены на нефть ускорили рост, Brent у $80 за баррель
Азербайджан в ближайшие годы за счет ВИЭ планирует производить 10 ГВт - Алиев
Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев превысил 1,7 млн человек - ГАТ
Второе за день землетрясение произошло в Иране у границы с Азербайджаном
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире