Цены на нефть ускорили рост, Brent у $80 за баррель

Цены на нефть растут днем в четверг, трейдеры продолжают следить за развитием конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:32 составляет $79,99 за баррель, что на $0,45 (0,57%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,39 (0,52%), до $75,72 за баррель.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после 10 часов штурма захватила ключевой пост группировки ХАМАС в западной части Джебалии на севере сектора Газа, сообщает в четверг The Times of Israel.

933-я пехотная бригада "Нахаль" вела бой с членами ХАМАС и "Исламского джихада", которые занимали позиции в том числе под землей. Израильские военные ликвидировали десятки бойцов противника.

Накануне министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ не ставит ограничений по срокам проведения наземной операции в секторе Газа.