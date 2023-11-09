Каир критикует международное сообщество за молчание по поводу действий Израиля в Газе

Египет осуждает молчание международного сообщества по поводу действий Израиля в секторе Газа, заявил в четверг глава египетского МИД Самех Шукри.

"То, что делает Израиль, выходит далеко за рамки права на самооборону", - приводят западные СМИ слова Шукри на гуманитарной конференции по помощи Газе в Париже.

Министр добавил, что критикует "международное молчание по поводу нарушения израильтянами международного гуманитарного права". По словам Шукри, наблюдается "дисбаланс в международном сознании".

Помимо этого, глава МИД Египта заявил, что отвергает любые попытки по перемещению палестинцев из сектора Газа.

В то же время многие страны и международные организации продолжают предупреждать о тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа на фоне ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее на этой неделе израильская армия опубликовала снимки своих военных, находящихся на территории Газы. Военные сообщали, что "нейтрализовали военный оплот ХАМАС" в секторе Газа, где находились различные виды вооружения, в частности противотанковые ракеты. Военные также сообщили об открытии гуманитарного коридора для гражданского населения сектора Газа, чтобы люди могли перебраться из северных районов анклава в южные.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает возможным кратковременное выборочное прекращение огня в секторе Газа в гуманитарных целях.

В западных странах активизируются массовые протестные движения с требованием незамедлительно прекратить огонь в секторе Газа. Так, например, в Великобритании в минувший вторник созвали экстренное заседание министров для обсуждения протестов в поддержку палестинцев, запланированных на грядущие выходные.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в свою очередь заявил, что гуманитарная катастрофа из-за продолжающихся уже месяц израильских бомбардировок в секторе Газа должна быть незамедлительно прекращена.

На прошлой неделе началась эвакуация иностранных граждан из Газы в Египет. Люди покидают анклав через КПП "Рафах".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. В секторе Газа за месяц ударов ЦАХАЛ погибли свыше 10,3 тыс. человек, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Минздрав анклава. По их данным, около 4,2 тыс. из погибших - дети. Десятки тысяч человек получили ранения.