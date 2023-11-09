Минсельхоз США повысил сразу на 5 млн т, до 90 млн тонн, прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году

Минсельхоз США в ноябрьском обзоре повысил сразу на 5 млн тонн, до 90 млн тонн, прогноз сбора пшеницы в РФ в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.).
Оценка экспорта пшеницы не изменилась и составляет 50 млн тонн. В предыдущие месяцы она постоянно повышалась, в минувшем месяце - на 1 млн тонн.
Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - также сохранился на прежнем уровне - 37,5 млн тонн.
Прогноз производства фуражного зерна в РФ повышен до 42,2 млн тонн с 39,8 млн тонн. В октябре она не менялась. Оценка экспорта этих культур повышена до 11,31 млн тонн с 10,21 млн тонн месяцем ранее.
Прогнозы сбора и экспорта кукурузы, державшиеся несколько месяцев в неизменном виде, также повышены. Оценка урожая выросла до 16 млн тонн с 14,6 млн тонн, экспорта - до 5,3 млн тонн с 4,2 млн тонн.
Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.
Мировой сбор пшеницы в этом сельхозгоду оценивается в 781,98 млн тонн (783,43 млн тонн по октябрьскому прогнозу), фуражного зерна - 1 млрд 499,31 млн тонн (1 млрд 494,55 млн тонн), кукурузы - 1 млрд 220,79 млн тонн (1 млрд 214,47 млн тонн.
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