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Дальнее зарубежье 10.11.2023 09:30

Гуманитарные паузы в секторе Газа не означают прекращение огня - Нетаньяху

Договоренность о ежедневных четырехчасовых паузах в боевых действиях в секторе Газа не означает полное прекращение огня, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Единственное, о чем мы не договорились, это о прекращении огня. Прекращение огня с ХАМАС означает капитуляцию перед ХАМАС, капитуляцию перед террором (...). Таким образом, прекращения огня не будет без освобождения израильских заложников", - заявил Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

Премьер отметил: "Боевые действия продолжаются против врага - ХАМАС, террористов ХАМАС, но в определенных местах на определенный период, несколько часов здесь, несколько часов там, мы хотим облегчить безопасный выход гражданских лиц из зоны боевых действий. И мы это делаем".

Он подтвердил, что Израиль "не стремится управлять Газой, не стремится ее оккупировать", он лишь стремится "обеспечить ей и нам всем лучшее будущее на Ближнем Востоке".

"А для этого необходимо победить ХАМАС. Я поставил перед собой цели. Я не устанавливал график, потому что, вы знаете, это может занять больше времени", - сказал Нетаньяху.

Министр обороны Израиля Йоав Галант также заявил на брифинге: "Мы не прекратим боевые действия, пока не вернем заложников. Мы сделаем все, что потребуется".

Как сообщалось, Израиль согласился открыть два гуманитарных коридора с севера на юг сектора Газа, а также на ежедневные четырехчасовые паузы в анклаве, что позволит мирным гражданам переместиться на юг.

"Мы думаем, что это важные шаги. И мы хотим, чтобы они продолжались до тех пор, пока они необходимы", -, сообщил в четверг представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ израильская армия (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС. В секторе Газа за месяц ударов ЦАХАЛ погибли свыше 10,8 тыс. человек, десятки тысяч получили ранения сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Минздрав анклава.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ГАЗА, ПАУЗЫ


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