Баку ждет от Еревана адекватных шагов в направлении нормализации отношений и подписания мирного договора

МИД Азербайджана потребовал от Армении прекратить политику клеветы в отношении Баку, которые могут навредить мирному процессу.
«Необоснованные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные им 10 ноября на панельных дискуссиях 6-й мирной конференции в Париже, демонстрируют, что Ереван не отказывается от политических манипуляций и искаженных интерпретаций. Мы решительно осуждаем и отвергаем утверждения премьер-министра Армении о том, что армянские жители в Карабахском регионе Азербайджана якобы подверглись «этнической чистке», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
МИД подчеркивает, что Пашиняну хорошо известно, что переселение армянских жителей из Карабаха в Армению было их личным решением и не имеет ничего общего с принудительным переселением. «Еще раз напоминаем премьер-министру Армении, что подобные беспочвенные обвинения в адрес Азербайджана явно противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных агентств ООН, посетивших регион», - отмечает ведомство.
Внешнеполитическое ведомство также призвало Ереван прекратить агрессивную клеветническую риторику в адрес Азербайджана, а также прекратить выступать с заявлениями, которые наносят вред мирному процессу.
«Мы надеемся, что Армения даст адекватный ответ на призывы Азербайджана в направлении нормализации отношений и подписания мирного договора в ближайшем будущем», - подчеркивает МИД Азербайджана.
Р.Ахмедов
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