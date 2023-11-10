Баку ждет от Еревана адекватных шагов в направлении нормализации отношений и подписания мирного договора

МИД Азербайджана потребовал от Армении прекратить политику клеветы в отношении Баку, которые могут навредить мирному процессу.

«Необоснованные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные им 10 ноября на панельных дискуссиях 6-й мирной конференции в Париже, демонстрируют, что Ереван не отказывается от политических манипуляций и искаженных интерпретаций. Мы решительно осуждаем и отвергаем утверждения премьер-министра Армении о том, что армянские жители в Карабахском регионе Азербайджана якобы подверглись «этнической чистке», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

МИД подчеркивает, что Пашиняну хорошо известно, что переселение армянских жителей из Карабаха в Армению было их личным решением и не имеет ничего общего с принудительным переселением. «Еще раз напоминаем премьер-министру Армении, что подобные беспочвенные обвинения в адрес Азербайджана явно противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных агентств ООН, посетивших регион», - отмечает ведомство.

Внешнеполитическое ведомство также призвало Ереван прекратить агрессивную клеветническую риторику в адрес Азербайджана, а также прекратить выступать с заявлениями, которые наносят вред мирному процессу.

«Мы надеемся, что Армения даст адекватный ответ на призывы Азербайджана в направлении нормализации отношений и подписания мирного договора в ближайшем будущем», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов