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Дальнее зарубежье 11.11.2023 19:20

Ожесточенные бои развернулись вблизи больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

Ожесточенные бои продолжаются в субботу в секторе Газа близ больницы "Аш-Шифа", где, как считают израильские военные, располагается главный штаб радикальной палестинской группировки ХАМАС, сообщила газета The Times of Israel.

По данным издания, в городе Газа и окрестностях не стихают звуки выстрелов и взрывов, видно, как поднимается дым, идут уличные бои. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вплотную приблизилась к госпиталю, где, как полагают военные, находится штаб ХАМАС.

Израильские военные полагают, что бойцы ХАМАС используют пациентов и сотрудников больницы в качестве живого щита для сети бункеров и тоннелей, расположенных под зданием. По данным ЦАХАЛ, под землей в тоннелях также удерживают заложников, которых захватили в Израиле в ходе атаки 7 октября.

В последние дни многие палестинцы укрывались в больнице, однако накануне после приближения сил ЦАХАЛ многие покинули ее. По словам директора больницы, в здании нет электричества, поскольку в последнем генераторе закончилось топливо. Медицинские приборы отключены.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, ИЗРАИЛЬ, СИТУАЦИЯ


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