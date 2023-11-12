Нетаньяху выступил против контроля ООП над сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что против того, чтобы Организация освобождения Палестины (ООП) взяла на себя управление сектором Газа по окончании конфликта.
На пресс-конференции в ответ на вопрос о том, может ли ООП управлять Газой после конфликта, Нетаньяху сказал: "Будет полный контроль безопасности (в Газе - ИФ), с возможностью (Армии обороны Израиля - ИФ) входить, когда захотим, чтобы уничтожать террористов, которые могут появиться вновь".
Нетаньяху добавил: "Более того, там не будет гражданской власти, которая учит своих детей ненавидеть Израиль, убивать израильтян, ликвидировать государство Израиль".
Ранее израильский премьер сказал он в интервью телеканалу АВС, что Израиль на какое-то время мог бы взять на себя ответственность за управление сектором Газа.
"Я думаю, что Израиль на неопределенный период будет нести общую ответственность за безопасность (в секторе Газа - ИФ), потому что мы видели, что происходит, когда ее нет с нашей стороны", - заявил он.
При этом в ответ на вопрос о том, кто должен управлять анклавом, Нетаньяху подчеркнул: "Те, кто не будет продолжать путь ХАМАС, и уж точно не следует ему".
В то же время, как ранее сообщила газета "Таймс оф Израэл", ссылаясь на палестинских чиновников, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас будет готов рассмотреть возвращение к власти в секторе Газа только в том случае, если это будет согласовано в рамках более широкой мирной инициативы с Израилем.
По словам источника, такую позицию Аббас выразил в ходе разговора с представителями американской администрации.
Отмечается, что палестинский лидер заявил, что не намерен возвращаться в Газу "на израильском танке".
Аббас сказал, что вместо этого ждет от Израиля публичного заявления о намерении "разрешить создание независимого палестинского государства на Западном берегу и в Газе". И именно на таких условиях Аббас будет готов взять на себя управление и Западным берегом Иордана, и сектором Газа.
В то же время, в резолюции по итогам арабо-исламского саммита, прошедшего накануне в столице Саудовской Аравии, говорится: "Организация освобождения Палестины является единственным законным представителем палестинского народа". Участники саммита призвали все палестинские фракции и партии объединиться под ее эгидой.
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