Нетаньяху призвал Запад поддержать Израиль, заявил о готовности в случае необходимости противостоять всему миру

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Запад поддержать его отказ от прекращения огня в Газе, а также цель полного уничтожения ХАМАС.
На пресс-конференции вечером в субботу он сказал, что в некоторых странах "есть те, кто оказывает давление на лидеров, чтобы они добивались прекращения огня", и заявил: "Не поддавайтесь давлению. Наша война - это ваша война. Израиль должен победить ради себя самого и ради всего мира".
Премьер добавил: "Никакое международное давление, никакие ложные обвинения в адрес ЦАХАЛ не повлияют на настойчивость Израиля в защите самого себя".
"Израиль будет твердо противостоять всему миру, если это будет необходимо", - подчеркнул Нетаньяху.
Он заявил, что израильские военные будут оставаться в Газе "столько, сколько необходимо, чтобы предотвратить использование анклава для совершения террористических атак против Израиля".
"ХАМАС будет демилитаризован. Израилю больше не будет угрожать сектор Газа, и чтобы гарантировать это, ЦАХАЛ будет контролировать безопасность Газы столько, сколько потребуется, чтобы предотвратить террор оттуда", - сказал премьер.
Он сообщил, что работает над обеспечением международной поддержки ЦАХАЛ, и заявил, что после зверств ХАМАС "у каждого в свободном мире есть моральное обязательство поддерживать Израиль".
Министр обороны Израиля Йоав Галант на той же пресс-конференции сказал: "Я хочу сказать тем европейским лидерам, которые критикуют нас: государство Израиль и народ Израиля в 2023 году - это не то, что в 1943 году. У нас есть средства и обязанность защищать себя самостоятельно".
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