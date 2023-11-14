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Южная Корея намерена сдерживать КНДР демонстрацией возможностей военного союза с США

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель считает, что для сдерживания КНДР необходимо демонстрировать возможности, которыми располагает американо-южнокорейский военный альянс.

"Эффективный способ предотвращения просчетов со стороны Северной Кореи - это продемонстрировать наши надежные возможности сдерживания и решимость в отношении Северной Кореи, основанные на солидной совместной оборонной позиции РК и США", - сказал президент в интервью агентству Associated Press (AP).

Он добавил, что "провокации Северной Кореи не только не приведут к достижению намеченной цели, но и вызовут немедленное и решительное возмездие со стороны альянса РК и США".

По словам президента, недавние визиты в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина дают возможность продемонстрировать силу южнокорейско-американского альянса.

Юн Сок Ель также сказал, что на предстоящем саммите АТЭС он намерен поднять вопрос об опасности предполагаемого сотрудничества Северной Кореи и России в военно-технической области, назвав его "незаконным".

"Военное сотрудничество этих двух стран (...) не только представляет серьезную угрозу безопасности Корейского полуострова, Северо-Восточной Азии и Европы, но и подрывает универсальный международный порядок, основанный на правилах", - сказал он.

Одной из областей, где КНДР, как полагают в Сеуле, может получить российскую технологическую помощь, является программа запуска спутников-шпионов.

"Если Северной Корее удастся запустить военный разведывательный спутник, это будет означать, что возможности МБР (межконтинентальной баллистической ракеты - ИФ) Северной Кореи были подняты на более высокий уровень", - сказал южнокорейский лидер, отметив, что в случае успешного запуска должны последовать "усиленные контрмеры".

КНДР и Россия отвергают как необоснованные предположения о сделках между ними по торговле оружием.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, УГРОЗЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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