ХАМАС представляет угрозу не только для Израиля, но и для Запада - Нетаньяху

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нацелен на полное уничтожение группировки ХАМАС, потому что в ином случае она будет представлять опасность не только для Ближнего Востока, но и для западных стран.
"Мы должны победить не только ради нас самих, но ради Ближнего Востока, наших арабских соседей... Если мы не победим сейчас, то Европа и вы (США - ИФ) - следующие", - сказал Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News.
"Каждый американец, каждая цивилизованная страна будет под угрозой. Мы должны победить. И ничем нельзя заменить победу. Только полная победа", - отметил премьер Израиля.
Он вновь выступил против прекращения огня без освобождения всех израильских заложников. По его словам, это значило бы, что Израиль "сдался ХАМАС".
Нетаньяху также прокомментировал протесты в поддержку палестинцев в разных странах, указав, что "мы не поддадимся давлению". "Мы делаем то, что правильно, и одержим победу в этой войне ради нас и ради человечества и цивилизации", - сказал он.
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