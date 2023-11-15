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Регион 15.11.2023 17:05

Пашинян отрицает подготовку Арменией почвы для выхода из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван диверсифицирует свои отношения в сфере безопасности.

"Мы диверсифицируем наши отношения в сфере безопасности. Наши партнеры в сфере безопасности, в том числе, по объективным причинам не могут продавать нам оружие и вооружение. Об этом мы говорим открыто", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

По его словам, Армения просит своих партнеров не обижаться, "но мы должны искать других партнеров в сфере безопасности".

"Мы ищем и находим этих партнеров, пытаемся заключать соглашения, приобретать вооружение, военную технику. Это наша политика", - отметил Пашинян.

Он заявил также, что изменения политики Армении в стратегическом смысле нет.

"Мы о стратегическом изменении не собираемся заявлять, пока не заявили или не решили выйти из ОДКБ", - сказал премьер Армении.

Он также сообщил, что Армения не готовит почву для выхода из ОДКБ.

"ОДКБ, вопреки своим обязательствам, не дала должной реакции на вызовы безопасности Армении, и это повторялось несколько раз. При всем уважении к коллегам по ОДКБ, но непонятно, почему мы каждый раз ходим на эти мероприятия (заседания в рамках ОДКБ - ИФ), повторяем одно и то же, и каждый раз не получаем должной реакции", - отметил Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПАРТНЕРЫ


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