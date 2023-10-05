Баку ждет от Еревана гарантий безопасности движения по Зангезурскому коридору

Баку не требует открытия экстерриториального коридора через Армению в Нахчыван (Зангезурского коридора), но настаивает на предоставлении Ереваном надежных гарантий безопасности движения на этом участке, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
"Мы признаем, что это суверенная территория Армении... другой вопрос, как они (в Ереване - ИФ) будут обеспечивать безопасность (движения на этом участке - ИФ)", - заявил Амирбеков в ходе дискуссии, организованной Майклом Дораном и Люком Коффи, старшими научными сотрудниками Hudson Institute, аналитического центра со штаб-квартирой в Вашингтоне.
Он пояснил, что в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, контроль за транспортным сообщением осуществляют органы погранслужбы ФСБ России, однако, "похоже, Армения пересматривает это обязательство, их больше не устраивает роль, отведенная России", но это "не имеет к нам никакого отношения".
"Мы будем настаивать на том, чтобы Армения предоставила нам проверяемые и надежные гарантии безопасности каждого пассажира, который сядет на поезд из основной части Азербайджана в Нахчыван", - добавил представитель президента Азербайджана.
Но если же Армения предпочтет затягивать процесс, то на этот случай есть план "Б" - маршрут пройдет через Иран, заявил Амирбеков.
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