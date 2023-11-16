В Баку заявляют о неуместности визитов в Азербайджан представителей США высокого уровня

Баку считает нецелесообразным визиты представителей США высокого уровня в Азербайджан в условиях демонстрируемой Вашингтоном позиции, заявляет МИД Азербайджана.
Накануне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О`Брайен заявил, что США приостановили оказание военной и иной помощи Азербайджану, отменили некоторые визиты высокого уровня, и Вашингтон сигнализировал Баку о том, что нормализации двусторонних отношений не будет до прогресса на переговорах о мире с Арменией.
«Что касается того, что американская сторона приостановила двусторонние встречи и контакты на высоком уровне, и заявлений о том, что «наши двусторонние отношения не могут быть такими, как раньше», хотим отметить, что отношения не могут быть односторонними. Таким образом, аналогичный подход в равной степени будет применен и Азербайджаном (в отношении США – ИФ). В таких обстоятельствах мы считаем неуместными возможность визитов представителей США на высоком уровне в Азербайджан», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Р.Ахмедов
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