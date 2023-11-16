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Оборона 16.11.2023 17:58

Спецназ ВМС Азербайджана примет участие в международных учениях «Doğu Akdeniz-2023» в Турции

Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023" в Турции, сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

"В соответствии с планом военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Турции, группа личного состава отряда морского спецназа ВМС Азербайджана находится в братской стране для участия в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023", запланированных в городе Мармарис", - говорится в сообщении военного ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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