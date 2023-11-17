Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт газа в Турцию на 43,6%, в Италию – на 6,4%

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-сентябре 2023 года составил 20 млрд 420 млн 595,61 тыс. кубометров, что на 23,4% выше показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

На поставки газа в отчетный период пришлось 43,07% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-сентябре 2022 года - 41%).

Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $11 млрд 409 млн 531,09 тыс. (спад на 5,7%).

По данным комитета, в январе-октябре 2023 года наибольший объем задекларированного экспорта газа пришелся на Турцию (43,4%) и Италию (37,1%).