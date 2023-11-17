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ТЭК 17.11.2023 09:21

Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт газа в Турцию на 43,6%, в Италию – на 6,4%

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-сентябре 2023 года составил 20 млрд 420 млн 595,61 тыс. кубометров, что на 23,4% выше показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

На поставки газа в отчетный период пришлось 43,07% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-сентябре 2022 года - 41%).

Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $11 млрд 409 млн 531,09 тыс. (спад на 5,7%).

По данным комитета, в январе-октябре 2023 года наибольший объем задекларированного экспорта газа пришелся на Турцию (43,4%) и Италию (37,1%).

Страна

Объем в тыс.

куб.м.

В сравнении с

2022г (9 мес.)

Выручка, тыс.

долларов

В сравнении с

2022г (9 мес.)

ЕВРОПА

Италия

7 568 184,7

+6,4%

6 693 051,69

- 24,1%

Болгария

841 240,47

+ в 2,9 раза

316 619,19

+ в 2,9 раза

Греция

882 876,42

+25,8%

787 937,54

- 15,8%

Румыния

184 286,16

-

171 246,25

-

РЕГИОН

Турция

8 867 982,1

+43,6%

3 095 367,84

+59%

Грузия

1 738 033,17

-17,3%

289 363,11

+2,3%

Россия

326 532,4

-

55 510,51

-

Иран

11 460,13

-93,3%

434,98

-93,3%

ВСЕГО

20 420 595,6

+23,4%

11 409 531,09

-5,7%
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ, СТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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