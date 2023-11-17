Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт газа в Турцию на 43,6%, в Италию – на 6,4%

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-сентябре 2023 года составил 20 млрд 420 млн 595,61 тыс. кубометров, что на 23,4% выше показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
На поставки газа в отчетный период пришлось 43,07% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-сентябре 2022 года - 41%).
Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $11 млрд 409 млн 531,09 тыс. (спад на 5,7%).
По данным комитета, в январе-октябре 2023 года наибольший объем задекларированного экспорта газа пришелся на Турцию (43,4%) и Италию (37,1%).
|
Страна
|
Объем в тыс.
куб.м.
|
В сравнении с
2022г (9 мес.)
|
Выручка, тыс.
долларов
|
В сравнении с
2022г (9 мес.)
|
ЕВРОПА
|
Италия
|
7 568 184,7
|
+6,4%
|
6 693 051,69
|
- 24,1%
|
Болгария
|
841 240,47
|
+ в 2,9 раза
|
316 619,19
|
+ в 2,9 раза
|
Греция
|
882 876,42
|
+25,8%
|
787 937,54
|
- 15,8%
|
Румыния
|
184 286,16
|
-
|
171 246,25
|
-
|
РЕГИОН
|
Турция
|
8 867 982,1
|
+43,6%
|
3 095 367,84
|
+59%
|
Грузия
|
1 738 033,17
|
-17,3%
|
289 363,11
|
+2,3%
|
Россия
|
326 532,4
|
-
|
55 510,51
|
-
|
Иран
|
11 460,13
|
-93,3%
|
434,98
|
-93,3%
|
ВСЕГО
|
20 420 595,6
|
+23,4%
|
11 409 531,09
|
-5,7%
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