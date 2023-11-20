В НАТО обеспокоены внутренней раздробленностью Боснии и Герцеговины и внешним влиянием на страну - генсек

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник выразил обеспокоенность процессами, происходящими сейчас в Боснии и Герцеговине, в частности, ситуацией вокруг Республики Сербской.
"Я активно поддерживаю суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины. Мы обеспокоены сецессионистской, направленной на разделение риторикой в вашей стране, а также внешним влиянием", - сказал он, выступая в Сараево.
По словам Столтенберга, "влияние из-за рубежа угрожает стабильности и подрывает реформы".
"Все политические лидеры должны работать во имя сохранения единства, выстраивания национальных институтов и достижения примирения, что является ключевым моментом для стабильности страны", - отметил генсек НАТО.
Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает Президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.
Ранее руководство Республики Сербской неоднократно предпринимало действия и принимало законы, которые заслуживали неоднозначную оценку не только на федеральном уровне в самой стране, но и со стороны ЕС и НАТО. В частности, президент Республики Сербской Милорад Додик не раз отвергал легитимность Кристиана Шмидта в должности Верховного представителя по Боснии и Герцеговине, поскольку он был назначен на нее без соблюдения необходимой процедуры, а также озвучивал планы организации референдума о самоопределении этой части Боснии и Герцеговины.
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