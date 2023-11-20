Фактически Армения стала марионеткой правительства Франции – президент Азербайджана

Азербайджан более двух месяцев ждет ответа от Армении на комментарии официального Баку к предложению по мирному договору, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Мы ждем от Армении ответа на наши комментарии к предложению. Несколько раз мы обменивались предложениями по проекту мирного договора, но теперь мы ждем более двух месяцев с 11 сентября, чтобы правительство Армении ответило нам. Хотим узнать их мнение по этим комментариям. Но ответа мы так и не получили», - сказал Алиев в понедельник в заявлении для прессы с президентом Ирака Абделем Латифом Джамалом Рашидом.
Глава государства подчеркнул, что причина в том, что Армения «получает плохие советы», в частности, из Франции.
«Франция играет очень деструктивную роль на Южном Кавказе. Фактически Армения стала марионеткой французского правительства, и это может стать серьезной угрозой региональной стабильности», - отметил он.
Алиев вновь подтвердил, что Азербайджану «не нужна никакая война». «Мы воевали на своей территории, восстановили справедливость и международное право. Но правительство и политический истеблишмент Армении думают о реванше. И неправильные послания французского правительства фактически создают у армянского правительства, а может быть, и у армянского общественного мнения иллюзии, что они могут вновь начать военную агрессию против Азербайджана», - сказал президент.
Глава государства добавил, что вооружение Армении, которым так гордится и о чем публично заявляет Франция, не поможет Армении, если она решит начать новую войну. «Результат будет тот же, и никто им не поможет. Разве помогла им Франция три года назад? Нет. Помогли ли они им два месяца назад? Нет. Что они могут сделать здесь? Ничего. Поэтому я думаю, что чем быстрее мы получим ответ от Армении на наши комментарии, тем лучше», - заключил Алиев.
Президент подчеркнул, что Азербайджан готов к миру. «Мы готовы к миру, но к миру справедливому, основанному на признании территориальной целостности и суверенитета обеих стран. Миру, основанному на здравом смысле и исторической справедливости», - отметил Алиев.
Б.Рустамбеков
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