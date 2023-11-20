Трамп все больше опережает Байдена по популярности - опрос

Почти половина американцев готова поддержать бывшего президента США Дональда Трампа на выборах главы государства в следующем году в случае, если будет выбор между ним и нынешним президентом Джо Байденом, свидетельствуют результаты опроса Harris Poll.
Согласно исследованию, 48% респондентов заявили, что в случае такой "дуэли" отдали бы голос за Трампа, 41% - за Байдена. Остальные 11% воздержались от ответа.
По сравнению с аналогичным опросом в октябре этого года Трамп улучшил свои позиции. Тогда за него были готовы проголосовать 46% опрошенных, за Байдена - 41%.
Недавний опрос The New York Times показал, что, согласно намерениям избирателей, Трамп опережает Байдена в нескольких важнейших для президентской гонки штатах. В частности, у экс-президента на пять процентных пунктов больше голосов в Аризоне, на шесть - в Джорджии, на пять - в Мичигане, на десять - в Неваде и на четыре - в Пенсильвании.
Опрос Harris Poll проводился 15-16 ноября. В нем приняли участие 2,8 тыс. человек.
Президент Казахстана 24 ноября посетит Азербайджан
Азербайджан подписал конвенцию OECD по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения
Багдад заинтересован в развитии многостороннего сотрудничества с Баку - президент Ирака
Пакистан намерен закупить в Азербайджане карбамид
КНР нарастила импорт нефти в октябре благодаря странам Ближнего Востока, поставки из РФ снизились на 5,5%
Hyundai Engineering рассматривает участие в проектах украинской Group DF по производству удобрений
ЗАО «AzerGold» представило золотую монету, посвященную 100-летию Великого Лидера Гейдара Алиева
Алиев отмечает большой вклад женщин в общественно-политическую жизнь Азербайджана
Количество браков в Азербайджане за 9 мес. сократилось на 14%, разводов - выросло на 37%
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире