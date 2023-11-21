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Цена на нефть

20.11 $/bbl +/- WTI 77.60 +1.71 Brent 82.32 +1.71

ТЭК 21.11.2023 15:26

Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется около $81,9 за баррель

Нефть эталонных марок снижается в цене днем во вторник после резкого роста по итогам предыдущих двух сессий.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 подешевели на $0,43 (0,52%) - до $81,89 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,44 (0,57%) - до $77,39 за баррель.

За последние две сессии обе марки подорожали более чем на 6%.

Все внимание нефтяного рынка направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. Ранее Financial Times написала со ссылкой на источники, что на встрече может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

"Вне зависимости от того, какое решение будет принято Саудовской Аравией, оно станет определяющим для мировых цен на нефть в краткосрочной перспективе", - написал старший вице-президент Rystad Energy Хорхе Леон.

Между тем активность на рынке нефти во второй половине этой недели, скорее всего, будет сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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