Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется около $81,9 за баррель

Нефть эталонных марок снижается в цене днем во вторник после резкого роста по итогам предыдущих двух сессий.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 подешевели на $0,43 (0,52%) - до $81,89 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,44 (0,57%) - до $77,39 за баррель.

За последние две сессии обе марки подорожали более чем на 6%.

Все внимание нефтяного рынка направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. Ранее Financial Times написала со ссылкой на источники, что на встрече может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

"Вне зависимости от того, какое решение будет принято Саудовской Аравией, оно станет определяющим для мировых цен на нефть в краткосрочной перспективе", - написал старший вице-президент Rystad Energy Хорхе Леон.

Между тем активность на рынке нефти во второй половине этой недели, скорее всего, будет сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.