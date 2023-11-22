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Внешняя политика 22.11.2023 11:23

Ереван предлагает Баку провести заседание комиссии по демаркации границы

Армения предложила Азербайджану провести заседание демаркационной комиссии на государственной границе между двумя странами, сообщил МИД Армении в среду.

МИД также напоминает, что 21 ноября Армения передала Азербайджану шестой вариант соглашения об урегулировании отношений.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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