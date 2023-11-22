Ереван предлагает Баку провести заседание комиссии по демаркации границы

Армения предложила Азербайджану провести заседание демаркационной комиссии на государственной границе между двумя странами, сообщил МИД Армении в среду. МИД также напоминает, что 21 ноября Армения передала Азербайджану шестой вариант соглашения об урегулировании отношений.

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