Азербайджан готов к диалогу с Арменией по мирному договору и нормализации отношений - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку к диалогу с Арменией для заключения мирного договора и нормализации отношений.
Такое мнение Алиев высказал в среду, принимая в Баку заместителя госсекретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, госминистра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.
В информации на сайте главы азербайджанского государства отмечается, что Алиев подчеркнул полное восстановление Азербайджаном своего суверенитета в результате проведения антитеррористических мероприятий (в Карабахе в сентябре 2023 года – ИФ).
«Глава государства заявил, что больше нет никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и подчеркнул, что наша страна поддерживает региональную мирную повестку дня. Он отметил, что Азербайджан готов к диалогу с Арменией по мирному договору и нормализации отношений между двумя странами», - отмечается в информации.
Р.Керимов
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink
ОПЕК+ может усилить сокращение нефтедобычи с вероятностью в 35% - Goldman
Azerkosmos и AEB подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере
Индекс стоимости жилья в Азербайджане в III квартале вырос на 10%
Де Бьязи покидает пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу
Шесть футболок Лионеля Месси с ЧМ-2022 могут уйти с молотка за $10 млн
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Кремль рассчитывает, что Армения продолжит работу в рамках ОДКБ
Перемирие Израиля с ХАМАС будет ограничено 10 днями с момента освобождения первого заложника
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Не однодневная, а 40-дневная кампания по скидке на кредит от Yelo Bank!
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире