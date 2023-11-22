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Внешняя политика 22.11.2023 12:43

Азербайджан готов к диалогу с Арменией по мирному договору и нормализации отношений - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку к диалогу с Арменией для заключения мирного договора и нормализации отношений.

Такое мнение Алиев высказал в среду, принимая в Баку заместителя госсекретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, госминистра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

В информации на сайте главы азербайджанского государства отмечается, что Алиев подчеркнул полное восстановление Азербайджаном своего суверенитета в результате проведения антитеррористических мероприятий (в Карабахе в сентябре 2023 года – ИФ).

«Глава государства заявил, что больше нет никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и подчеркнул, что наша страна поддерживает региональную мирную повестку дня. Он отметил, что Азербайджан готов к диалогу с Арменией по мирному договору и нормализации отношений между двумя странами», - отмечается в информации.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, МИР


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