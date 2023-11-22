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Регион 22.11.2023 17:51

Турция готова взять на себя роль гаранта безопасности в конфликте Израиля и палестинцев - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова вместе с другими странами взять на себя роль гаранта в "новой структуре безопасности" на Ближнем Востоке, сообщает агентство "Анадолу".

"Турция готова взять на себя роль, в том числе гаранта, вместе с другими странами в возможной новой структуре безопасности в израильско-палестинском конфликте", - сказал турецкий лидер в ходе виртуального саммита "Группы двадцати".

Он призвал лидеров G20 "взять на себя инициативу реализации принципа сосуществования двух государств" для урегулирования палестино-израильского конфликта.

При этом, он отметил, что "ничего из того, что происходит в Газе нельзя объяснить правом (Израиля - ИФ) на самозащиту". "Очевидно, что совершаются военные преступления, преступления против человечности", - считает Эрдоган.

Кабинет министров Израиля в ночь на среду одобрил соглашение, предусматривающее временное прекращение огня в зоне конфликта. Позднее в ХАМАС подтвердили заключение с Израилем соглашения о прекращении огня на четыре дня и опубликовали в Telegram некоторые его детали.

В этот период Израиль прекратит военные действия во всех районах сектора Газа. Автомашины с гуманитарной помощью, включая медикаменты и топливо, будут беспрепятственно въезжать в Газу. Полеты беспилотников на юге Газы будут прекращены на все время перемирия. На севере их полеты будут запрещены с 10:00 до 16:00 по местному времени.

Перемирие должно начаться в четверг в 10:00 по местному времени (12:00 по бакинскому времени), сообщает Associated Press со ссылкой на информацию египетского телевидения.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЛИЖВОСТОК


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