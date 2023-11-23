Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8533 RUR   0.0193 GBR   2.1253 TRY   0.0589

Цена на нефть

22.11 $/bbl +/- WTI 77.10 -0.67 Brent 81.96 -0.49

Внешняя политика 23.11.2023 20:49

Алиев и Орбан обсудили вопросы экономического сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает сайт главы государства.

Орбан поблагодарил главу государства за приглашение принять участие в саммите SPECA в качестве почетного гостя.

Премьер-министр передал Алиеву наилучшие пожелания венгерского народа и поздравления по случаю восстановления суверенитета Азербайджана и стабилизации ситуации в регионе.

В свою очередь Алиев выразил удовлетворение всесторонним развитием связей и дружественных отношений между Азербайджаном и Венгрией, подчеркнул, что наши страны тесно сотрудничают на двусторонней основе и в рамках Организации тюркских государств и подчеркнул, что SPECA создала новый формат для сотрудничества.

Президент также отметил, что с политической, экономической и геополитической точки зрения Азербайджан и страны Центральной Азии охватывают единое пространство. Экономическая интеграция между странами углубляется, разрабатываются новые проекты и платформы сотрудничества, соединяющие Центральную Азию с Каспийским и Черным морями в транспортной, энергетической, в том числе в сфере возобновляемой энергии и других сферах.

Была отмечена важность, что проект восстановления села Солтанлы в Джебраильском районе, освобожденного от оккупации, будет реализован при участии венгерских компаний.

Также было отмечено, что Азербайджан и Венгрия успешно сотрудничают в рамках международных организаций и выражено удовлетворение развитием торгово-экономических и инвестиционных отношений.

С этой точки зрения была подчеркнута важность энергетических проектов между странами, обсуждены вопросы сотрудничества в сфере туризма, фармацевтики, транспортно-логистики и других сферах.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВЕНГРИЯ, ОРБАН


Похожие новости


Алиев принял Орбана Алиев и Орбан положительно оценили деятельность венгерских компаний в восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана Алиев прибыл с рабочим визитом в Венгрию Новак: Азербайджан – ключевой стратегический партнер Венгрии Президент Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию Алиев поздравил Новак в связи с избранием на пост президента Венгрии Впервые президентом Венгрии избрали женщину Азербайджан является другом Венгрии - Орбан Новый посол Азербайджана в Будапеште вручил верительные грамоты президенту Венгрии Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового венгерского посла

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az