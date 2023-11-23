Алиев и Орбан обсудили вопросы экономического сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает сайт главы государства.
Орбан поблагодарил главу государства за приглашение принять участие в саммите SPECA в качестве почетного гостя.
Премьер-министр передал Алиеву наилучшие пожелания венгерского народа и поздравления по случаю восстановления суверенитета Азербайджана и стабилизации ситуации в регионе.
В свою очередь Алиев выразил удовлетворение всесторонним развитием связей и дружественных отношений между Азербайджаном и Венгрией, подчеркнул, что наши страны тесно сотрудничают на двусторонней основе и в рамках Организации тюркских государств и подчеркнул, что SPECA создала новый формат для сотрудничества.
Президент также отметил, что с политической, экономической и геополитической точки зрения Азербайджан и страны Центральной Азии охватывают единое пространство. Экономическая интеграция между странами углубляется, разрабатываются новые проекты и платформы сотрудничества, соединяющие Центральную Азию с Каспийским и Черным морями в транспортной, энергетической, в том числе в сфере возобновляемой энергии и других сферах.
Была отмечена важность, что проект восстановления села Солтанлы в Джебраильском районе, освобожденного от оккупации, будет реализован при участии венгерских компаний.
Также было отмечено, что Азербайджан и Венгрия успешно сотрудничают в рамках международных организаций и выражено удовлетворение развитием торгово-экономических и инвестиционных отношений.
С этой точки зрения была подчеркнута важность энергетических проектов между странами, обсуждены вопросы сотрудничества в сфере туризма, фармацевтики, транспортно-логистики и других сферах.
Б.Рустамбеков
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