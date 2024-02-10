Оказавшаяся в центре скандала президент Венгрии уходит в отставку

Президент Венгрии Каталин Новак в субботу заявила об отставке на фоне возмущения общественности по поводу ее решения помиловать мужчину, осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми, сообщает Associated Press (AP).
"46-летняя Каталин Новак объявила в субботнем телеобращении, что уходит с поста президента, который она занимает с 2022 года", - информирует агентство.
Отмечается, что о таком решении она объявила в связи с "протестами по поводу помилования, которое она даровала мужчине, осужденному за соучастие в деле о сексуальном насилии над детьми".
AP пишет, что несколько дней назад стало известно, что в апреле 2023 года в Венгрии помиловали мужчину, осужденного за сокрытие ряда сексуальных надругательств над детьми в государственном детском доме.
Со своей стороны, издание Hungary Today сообщает, что, по словам Новак, она "приняла решение о помиловании, полагая, что осужденный не злоупотреблял своим положением по работе с детьми".
"Я была неправа," - добавила она.
В то же время она попросила прощения "у тех, кого разочаровала, а также за допущенные ошибки".
В заявлении экс-президент поблагодарила свою семью и всех, кто помогал ей в работе.
Ранее на этой неделе венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что предложит поправку к Конституции о праве на помилование, которая исключила бы осужденных, причастных к делам о жестоком обращении с детьми.
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