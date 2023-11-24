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Байден считает реальным продлить перемирие в секторе Газа

Президент США Джо Байден заявил, что считает возможным продление перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

"Шансы на это реальны", - заявил он на пресс-конференции в американском штате Массачусетс.

Перемирие начало действовать в пятницу утром. Планируется, что оно продлится четыре дня. За это время ХАМАС обещал отпустить часть заложников. В обмен на это Израиль вернет свободу группе палестинских заключенных. Кроме того, в эти дни запланированы крупные поставки гумпомощи в сектор Газа.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ГАЗА, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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