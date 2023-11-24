Байден считает реальным продлить перемирие в секторе Газа

Президент США Джо Байден заявил, что считает возможным продление перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

"Шансы на это реальны", - заявил он на пресс-конференции в американском штате Массачусетс.

Перемирие начало действовать в пятницу утром. Планируется, что оно продлится четыре дня. За это время ХАМАС обещал отпустить часть заложников. В обмен на это Израиль вернет свободу группе палестинских заключенных. Кроме того, в эти дни запланированы крупные поставки гумпомощи в сектор Газа.