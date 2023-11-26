Нетаньяху посетил Газу и пообещал довести операцию Израиля «до победы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в сектор Газа, где пообщался с военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Я здесь, чтобы сказать моим друзьям здесь, бойцам, которые говорят мне то же самое, и я повторяю это для вас, граждане Израиля: мы продолжим до конца, до победы. Ничто не остановит нас, мы убеждены, что у нас есть силы, мощь, воля и решимость достичь всех целей войны, и мы сделаем это», - сказал премьер Израиля, слова которого приводит Times of Israel.

Нетаньяху заявил, что у Израиля есть три цели в войне: ликвидировать «ХАМАС», вернуть всех заложников и гарантировать, что Газа не станет снова угрозой для Израиля.

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