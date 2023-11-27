Сенат США может проголосовать по вопросу о помощи Украине, Израилю, безопасности границ 4 декабря

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что планирует провести голосование по вопросу финансирования помощи Украине и Израилю 4 декабря, сообщает Politico.

Издание пишет, что в письме членам Демократической партии Шумер написал, что планирует "вынести на голосование выдвинутый президентом пакет дополнительной помощи по нацбезопасности 4 декабря".

В октябре президент Джо Байден запросил у конгресса $106 млрд на дополнительную помощь Украине, Израилю, на укрепление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и на границе с Мексикой.

Шумер в письме подчеркнул, "эти приоритеты в области национальной безопасности связаны друг с другом и требуют от конгресса двухпартийных действий".

Как пишет Politico, это заявление Шумера может оказать давление на республиканцев, которые добиваются изменений в политике безопасности на границах, в частности, в области предоставления убежища и условно-досрочного освобождения, в рамках любого законопроекта о дополнительных расходах.

Шумер заявил, что его фракция "готова работать над здравомыслящими решениями для решения проблемы иммиграции", но предупредил, что, если Республиканская партия займет слишком жесткую позицию, это может "поставить под угрозу весь" законопроект о дополнительной помощи.

Газета отмечает, что в сенате "почти наверняка есть 60 голосов за то, чтобы направить Украине еще десятки миллиардов, но республиканцы предупредили, что не сделают этого без соглашения о границе, поскольку считают, что спикер палаты представителей Майк Джонсон не примет законопроект, в котором отсутствуют положения о безопасности границ".

Politico напоминает, что этой осенью конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включают помощь Украине, "и в новом году ситуация будет только ужесточаться".