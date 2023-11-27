Байден пропустит саммит ООН по климату

Президент США Джо Байден не примет участие в саммите ООН по климату, который стартует 30 ноября в Дубае, сообщает New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.
Собеседник издания заявил, что Байден пропустит мероприятие, в котором, как ожидается, примут участие король Карл III, Папа Римский Франциск и лидеры почти из 200 стран.
Представитель Белого дома не стал уточнять причину, по которой президент США не станет участвовать в саммите.
Однако высокопоставленные помощники Белого дома в беседе с газетой предположили, что Байден пропустит мероприятие в Дубае, поскольку "война между Израилем и ХАМАС поглотила его в последние недели и дни".
"У них война на Ближнем Востоке и война на Украине, куча всего происходит", - заявлял ранее спецпосланник Байдена по вопросам изменения климата Джон Керри.
Отмечается, что Керри и его команда примут участие в саммите.
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