Столтенберг призвал Иран побудить своих союзников на Ближнем Востоке к отказу от дестабилизации ситуации в регионе

Иран должен остановить дестабилизирующие действия проиранских сил на Ближнем Востоке, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы стали свидетелями ударов беспилотников и ракетных установок по позициям США в Ираке и в Сирии, а также нападений на коммерческие суда. Это усиливает риск эскалации. Иран должен обуздать своих пособников", - сказал генсек в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания совета НАТО на уровне министров иностранных дел.

Столтенберг отметил, что действия проиранских сил осуществляются на фоне широкого присутствия НАТО на Ближнем Востоке, в том числе, в рамках миссии альянса по наращиванию своего потенциала в Ираке.