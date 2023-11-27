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Регион 27.11.2023 16:23

Столтенберг призвал Иран побудить своих союзников на Ближнем Востоке к отказу от дестабилизации ситуации в регионе

Иран должен остановить дестабилизирующие действия проиранских сил на Ближнем Востоке, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы стали свидетелями ударов беспилотников и ракетных установок по позициям США в Ираке и в Сирии, а также нападений на коммерческие суда. Это усиливает риск эскалации. Иран должен обуздать своих пособников", - сказал генсек в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания совета НАТО на уровне министров иностранных дел.

Столтенберг отметил, что действия проиранских сил осуществляются на фоне широкого присутствия НАТО на Ближнем Востоке, в том числе, в рамках миссии альянса по наращиванию своего потенциала в Ираке.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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