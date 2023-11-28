Палестинский Красный полумесяц за четыре дня доставил в Газу около 200 грузовиков с помощью

Палестинское общество Красного полумесяца (PRCS) сообщило, что с начала режима прекращения огня доставило в город Газа примерно 200 грузовиков с гуманитарной помощью.

"С начала перемирия и до вчерашнего дня команды PRCS успешно доставили примерно 200 грузовиков с помощью в город Газа и в северные районы", - говорится в сообщении PRCS в сети X.

Отмечаются, что сотрудники и волонтеры PRCS работают круглосуточно, чтобы обеспечить гуманитарной помощью людей в секторе Газа.

Это был первый раз, когда 50 грузовиков пересекли КПП "Рафах" и направились прямо на север. Они перевозили продовольствие, воду, медикаменты и другие предметы первой необходимости.