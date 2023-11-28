Вступление Финляндии в НАТО будет заставлять Россию принимать военно-технические меры предосторожности - замглавы МИД РФ

Военно-политическая деятельность Финляндии в связи с вступлением в НАТО носит дестабилизирующий характер для Балтийского региона, Россия будет принимать ответные военно-технические меры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Вся эта схема военно-технического и политико-психологического воздействия будет применена в Финляндии. Очевидно, что альянс увеличил зону соприкосновения с "главным противником", как мы обозначены во всех документах, на 1300 километров, и от Финляндии будут требовать то, что требуется от других союзников: принятие всех необходимых мер, прием на своей территории иностранных сил", - сказал Грушко, выступая на сессии международного форума "Примаковские чтения".

Он отметил, что эта военно-политическая активность формирует реальность, которая содержит "колоссальный заряд дестабилизации", и будет заставлять Россию принимать соответствующие военно-технические меры предосторожности.

"Часть из них уже объявлена - это усиление на севере, создание Карельского корпуса, и так далее, и тому подобное. Мы будем это делать, как заявил президент, сообразуясь с реальным изменением военной обстановки и имея в виду те военные потенциалы, которые могут быть размещены или появиться у наших границ", - добавил замминистра.