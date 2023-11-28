Вступление Финляндии в НАТО будет заставлять Россию принимать военно-технические меры предосторожности - замглавы МИД РФ

Военно-политическая деятельность Финляндии в связи с вступлением в НАТО носит дестабилизирующий характер для Балтийского региона, Россия будет принимать ответные военно-технические меры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Вся эта схема военно-технического и политико-психологического воздействия будет применена в Финляндии. Очевидно, что альянс увеличил зону соприкосновения с "главным противником", как мы обозначены во всех документах, на 1300 километров, и от Финляндии будут требовать то, что требуется от других союзников: принятие всех необходимых мер, прием на своей территории иностранных сил", - сказал Грушко, выступая на сессии международного форума "Примаковские чтения".
Он отметил, что эта военно-политическая активность формирует реальность, которая содержит "колоссальный заряд дестабилизации", и будет заставлять Россию принимать соответствующие военно-технические меры предосторожности.
"Часть из них уже объявлена - это усиление на севере, создание Карельского корпуса, и так далее, и тому подобное. Мы будем это делать, как заявил президент, сообразуясь с реальным изменением военной обстановки и имея в виду те военные потенциалы, которые могут быть размещены или появиться у наших границ", - добавил замминистра.
Баку призывает спикера парламента Армении воздержаться от провокационных заявлений
Госагентство ОМС направит 3,1 млн манатов на капремонт временного здания больницы в Лачине
Азербайджан и Туркменистан расширят сотрудничество в сферах промышленности, энергетики и транспорта
Крупнейшие месторождения Казахстана продолжат снижение добычи нефти до 3 декабря
Украинский "Энергоатом" продлил до 2035г контракт с Urenco на поставку обогащенного урана
Добыча нефти на крупнейших месторождениях Казахстана упала на 56%
Греческие отели понесли убытки в 95 млн евро из-за штормов и пожаров, случившихся летом
Минобразования направит свыше 6,1 млн манатов на капремонт школы в Абшеронском районе
Новый мультфильм Disney провалился в прокате в дебютные выходные
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Студент Бакинской высшей школы нефти занял первое место на международной олимпиаде
В Yelo Bank прошел концерт, посвященный Гейдару Алиеву
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в Нахчыване!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире