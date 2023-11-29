Нефть перешла к росту

Цены на нефть эталонных марок перешли к активному росту днем в среду в ожидании встречи министров стран ОПЕК+.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 подорожали на $0,86 (1,05%) - до $82,54 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,92 (1,2%) - до $77,33 за баррель.

Накануне Brent и WTI подорожали на 2,1%, причем цена WTI выросла впервые за пять сессий.