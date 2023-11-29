Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8707 RUR   0.0191 GBR   2.1616 TRY   0.0588

Цена на нефть

28.11 $/bbl +/- WTI 76.41 +1.55 Brent 81.68 +1.70

ТЭК 29.11.2023 15:31

Нефть перешла к росту

Цены на нефть эталонных марок перешли к активному росту днем в среду в ожидании встречи министров стран ОПЕК+.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 подорожали на $0,86 (1,05%) - до $82,54 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,92 (1,2%) - до $77,33 за баррель.

Накануне Brent и WTI подорожали на 2,1%, причем цена WTI выросла впервые за пять сессий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть стабильна в ожидании встречи ОПЕК+ Цены на нефть повышаются Brent подорожала до $80,74 за баррель Нефть слабо дорожает после снижения накануне Brent подешевела до $80,28 за баррель Brent подешевела до $79,3 за баррель Цены на нефть продолжают снижаться Нефть марки Brent продолжает дорожать, приблизилась к $82 за баррель Brent перешла к слабому росту, торгуется у $81,8 за баррель Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется около $81,3 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az