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Цена на нефть

29.11 $/bbl +/- WTI 77.86 +1.45 Brent 83.10 +1.42

ТЭК 30.11.2023 19:15

Нефть продолжает дорожать на слухах о сокращении добычи ОПЕК+, Brent у $84,2 за баррель

Подъем цен на нефть эталонных марок продолжается вечером в четверг на сообщениях о договоренности о дополнительном сокращении нефтедобычи ОПЕК+.

Фьючерсы на Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 18:46 подорожали на $1,06 (1,28%) - до $84,16 за баррель. Срок их обращения истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые февральские фьючерсы растут в цене на $1,08 (1,3%), до $83,96 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,07 (1,37) - до $78,93 за баррель.

Страны-участницы ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении квот на добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения по добыче на 1 млн б/с, пишет агентство Bloomberg.

По словам источников "Интерфакса", продление добровольных ограничений Саудовской Аравии обсуждается сроком на первый квартал, при этом королевство ждет от других участников сделки дополнительных ограничений. Речь может идти о том, что дополнительно снизят добычу не все участники сделки, а лишь некоторые из них, как произошло в мае 2023 года.

Полноформатная встреча министров ОПЕК+ пока не началась.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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