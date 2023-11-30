Нефть продолжает дорожать на слухах о сокращении добычи ОПЕК+, Brent у $84,2 за баррель

Подъем цен на нефть эталонных марок продолжается вечером в четверг на сообщениях о договоренности о дополнительном сокращении нефтедобычи ОПЕК+.

Фьючерсы на Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 18:46 подорожали на $1,06 (1,28%) - до $84,16 за баррель. Срок их обращения истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые февральские фьючерсы растут в цене на $1,08 (1,3%), до $83,96 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,07 (1,37) - до $78,93 за баррель.

Страны-участницы ОПЕК+ достигли консенсуса о дополнительном снижении квот на добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения по добыче на 1 млн б/с, пишет агентство Bloomberg.

По словам источников "Интерфакса", продление добровольных ограничений Саудовской Аравии обсуждается сроком на первый квартал, при этом королевство ждет от других участников сделки дополнительных ограничений. Речь может идти о том, что дополнительно снизят добычу не все участники сделки, а лишь некоторые из них, как произошло в мае 2023 года.

Полноформатная встреча министров ОПЕК+ пока не началась.