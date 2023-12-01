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Дальнее зарубежье 01.12.2023 04:15

Еврокомиссия 12 декабря может представить предложения по налогу на прибыль с замороженных средств РФ

Еврокомиссия (ЕК) планирует 12 декабря обнародовать законодательную инициативу по использованию налога на прибыль с замороженных российских активов - размером в 211 млрд евро - для помощи Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

"ЕК предварительно планирует 12 декабря обнародовать предложения по законопроекту о введении налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов", - информирует агентство.

Уточняется, что эти налоги планируют направить "на помощь в восстановлении Украины".

По словам собеседника агентства, проект также предусматривает объяснение того, почему предложение ЕС не будет противоречить налогообложению в странах-членах союза.

Тем не менее, некоторые страны ЕС выражают обеспокоенность в отношении предложения ЕК. Так, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург выразили осторожность в отношении ускорения процесса принятия соответствующего законодательства, призвали к более постепенному подходу.

По данным от лиц, знакомых с ситуацией, на прошлой неделе они заявили остальным государствам ЕС, что ЕК следует начать с более неофициального документа. По их мнению, выдвигать официальное предложение преждевременно.

Источники сообщили, что 6 декабря по этому вопросу пройдет встреча ЕК с экспертами из разных стран союза.

В случае, если план комиссии примут 12 декабря, лидеры ЕС смогут его рассмотреть на саммите в Брюсселе позднее в декабре.

Агентство отмечает, что более 200 млрд евро заблокированных активов России находятся в ЕС, причем значительная часть - в Бельгии у международного депозитария Euroclear.

Согласно данным, опубликованным в прошлом месяце, российские активы, замороженные в Euroclear, принесли почти 3 млрд евро прибыли с момента их заморозки и до третьего квартала 2023 года.

В октябре власти Бельгии объявили, что создадут фонд для Украины в 1,7 млрд евро за счет налогообложения доходов активов РФ.

ЕС в марте прошлого года принял решение заморозить активы РФ в странах Евросоюза.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, АКТИВЫ, ДОХОДЫФ


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