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Дальнее зарубежье 02.12.2023 00:34

Советники по нацбезопасности Южной Кореи, США и Японии встретятся на следующей неделе в Сеуле

Советники по нацбезопасности Южной Кореи, США и Японии на следующей неделе проведут переговоры, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

По их данным, встреча запланирована на 8 декабря, она продлится два дня. Последняя подобная встреча проходила в июне в Токио.

Ожидается, что на ней будут обсуждать, среди прочего, недавние действия Северной Кореи, в частности запуск спутника.

Ранее КНДР сообщала, что 21 ноября осуществила запуск разведывательного спутника.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ЯПОНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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