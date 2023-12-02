Советники по нацбезопасности Южной Кореи, США и Японии встретятся на следующей неделе в Сеуле

Советники по нацбезопасности Южной Кореи, США и Японии на следующей неделе проведут переговоры, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

По их данным, встреча запланирована на 8 декабря, она продлится два дня. Последняя подобная встреча проходила в июне в Токио.

Ожидается, что на ней будут обсуждать, среди прочего, недавние действия Северной Кореи, в частности запуск спутника.

Ранее КНДР сообщала, что 21 ноября осуществила запуск разведывательного спутника.