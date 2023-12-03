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Дальнее зарубежье 03.12.2023 13:50

Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе, но израильские военные в анклаве не останутся

Израильские власти подтвердили информацию, что после завершения операции в секторе Газа намерены создать в целях безопасности буферную зону в анклаве, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

"Для обеспечения безопасности оборонное ведомство обсуждает формирование буферной зоны на границе - со стороны Газы, чтобы группировка ХАМАС не могла концентрировать силы вблизи границы и вновь предпринять неожиданные для Израиля действия", - заявил изданию неназванный представитель властей Израиля.

"Это мера безопасности, не политический шаг. Мы не намерены оставаться по ту сторону границы, в Газе", - уточнил он.

Сведения о планах сформировать буферную зону в Газе стали известны израильским СМИ в пятницу. В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби также в пятницу заявил, что Вашингтон выступает против этой идеи.

Между тем, неназванный израильский официальный представитель сказал The Times of Israel, что Израиль по просьбе США создал механизм деконфликтации, который должен защитить мирных жителей в Газе и гуманитарных работников от боевых действий израильских военных и ХАМАС. Так, ранее The Times of Israel сообщало, что на офицера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложат задачу обеспечивать координацию между войсками и гуманитарными организациями, чтобы военные не наносили удары по районам, где работают сотрудники этих структур.

Тем временем, в ЦАХАЛ отчитались, что за ночь ее самолеты наносили удары по туннелям, штабам, складам с боеприпасами палестинских группировок. ВМС обстреляли суда ХАМАС и места хранения вооружений.

Боевые действия в Газе возобновились 1 декабря после того, как сторонам не удалось добиться продления семидневного перемирия. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии, поскольку боевики группировки осуществили пуски ранет по Израилю и прекратили освобождение находящихся в заложниках израильтян.

Всего за семь дней перемирия ХАМАС освободил 104 заложника: 80 израильтян и 24 иностранца. Израиль, со своей стороны, выпустил на свободу 240 палестинских заключенных.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ЗОНА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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