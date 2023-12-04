Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.848 RUR   0.0188 GBR   2.1545 TRY   0.0588

Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 74.07 -1.89 Brent 78.88 -1.98

ТЭК 04.12.2023 20:23

Цены на нефть стабилизировались, Brent у $78,9 за баррель

Нефть эталонных марок слабо колеблется в цене вечером в понедельник после снижения в прошлую пятницу и по итогам всей минувшей недели.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:53 подешевели на 1 цент (0,01%), до $78,87 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на 7 центов (0,09%) и составили $74,00 за баррель.

Инвесторы оценивают потенциальное влияние на рынок нефти итогов заседания ОПЕК+, состоявшегося на прошлой неделе. Как сообщалось, ОПЕК+ не стала менять официальные квоты на добычу по итогам прошедшего заседания. При этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

Сделка ОПЕК+ была "неубедительной в лучшем случае, и цены на нефть снижаются с тех пор", сказал старший аналитик OANDA Крейг Эрлам.

"Рынки ожидают дальнейшего замедления экономики в следующем году, а объявленные сокращения были недостаточно решительными, - добавил он. - Это еще одно значительное снижение добычи, но каким оно будет на самом деле? И приближаемся ли мы к пределам того, на что группа готова пойти, чтобы сбалансировать рынок?".

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 5 и составило 505 единиц. Число газовых установок тем временем снизилось на 1, до 113.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Крупнейшие нефтегазовые компании мира присоединились к Хартии по декарбонизации нефти и газа на COP28, от Азербайджана участвует SOCAR Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $78,26 за баррель Brent подешевела до $80,64 за баррель Нефть слабо дешевеет после падения накануне Сокращение добычи странами ОПЕК+ в I кв. 2024г составит более 2 млн б/с на фоне сезонного снижения спроса Нефть начала резко дешеветь, Brent у $80,5 за баррель Нефть продолжает дорожать на слухах о сокращении добычи ОПЕК+, Brent у $84,2 за баррель Нефть активно дорожает Нефть торгуется разнонаправленно, Brent у $83 за баррель Brent подешевела до $81,2 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az