Цены на нефть стабилизировались, Brent у $78,9 за баррель

Нефть эталонных марок слабо колеблется в цене вечером в понедельник после снижения в прошлую пятницу и по итогам всей минувшей недели.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:53 подешевели на 1 цент (0,01%), до $78,87 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на 7 центов (0,09%) и составили $74,00 за баррель.
Инвесторы оценивают потенциальное влияние на рынок нефти итогов заседания ОПЕК+, состоявшегося на прошлой неделе. Как сообщалось, ОПЕК+ не стала менять официальные квоты на добычу по итогам прошедшего заседания. При этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.
Сделка ОПЕК+ была "неубедительной в лучшем случае, и цены на нефть снижаются с тех пор", сказал старший аналитик OANDA Крейг Эрлам.
"Рынки ожидают дальнейшего замедления экономики в следующем году, а объявленные сокращения были недостаточно решительными, - добавил он. - Это еще одно значительное снижение добычи, но каким оно будет на самом деле? И приближаемся ли мы к пределам того, на что группа готова пойти, чтобы сбалансировать рынок?".
Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 5 и составило 505 единиц. Число газовых установок тем временем снизилось на 1, до 113.
Баку обвинил Ереван в искусственном нагнетании напряженности на границе с целью привлечь внимание третьих стран
Байрамов примет участие в СМИД прикаспийских стран в РФ
Глава Минобороны Азербайджана ознакомился с вооружением компаний из Египта и Италии
Страны ЕС за 9 мес. нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 16%
Пограничники Азербайджана в ноябре задержали 38 нарушителей госграницы
Страны ЕС за 9 месяцев увеличили экспорт фармпродукции в Азербайджан на 2%
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Турция впервые направила в Румынию группу истребителей для патрулирования воздушного пространства - НАТО
США рассчитывают, что Израиль будет аккуратнее вести боевые действия на юге сектора Газа
Только 58% кораблей британского флота находятся в боеготовом состоянии
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank объявляет тендер на Поставку компонентов для серверного оборудования и системы хранения данных HPE
В Бакинской высшей школе нефти отметили 100-летие Университета культуры и искусств
AZAL представляет скидочные билеты на авиарейсы в Прагу из Баку
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире