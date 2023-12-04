Цены на нефть стабилизировались, Brent у $78,9 за баррель

Нефть эталонных марок слабо колеблется в цене вечером в понедельник после снижения в прошлую пятницу и по итогам всей минувшей недели.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:53 подешевели на 1 цент (0,01%), до $78,87 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на 7 центов (0,09%) и составили $74,00 за баррель.

Инвесторы оценивают потенциальное влияние на рынок нефти итогов заседания ОПЕК+, состоявшегося на прошлой неделе. Как сообщалось, ОПЕК+ не стала менять официальные квоты на добычу по итогам прошедшего заседания. При этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

Сделка ОПЕК+ была "неубедительной в лучшем случае, и цены на нефть снижаются с тех пор", сказал старший аналитик OANDA Крейг Эрлам.

"Рынки ожидают дальнейшего замедления экономики в следующем году, а объявленные сокращения были недостаточно решительными, - добавил он. - Это еще одно значительное снижение добычи, но каким оно будет на самом деле? И приближаемся ли мы к пределам того, на что группа готова пойти, чтобы сбалансировать рынок?".

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 5 и составило 505 единиц. Число газовых установок тем временем снизилось на 1, до 113.