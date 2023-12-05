ЕАЭС и Иран до конца 2023г подпишут соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между ЕАЭС и Ираном будет подписано до конца года, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Такой документ уже практически подготовлен. Мы или до саммита, или в ходе саммита его подпишем", - сказал он журналистам.
Ушаков пояснил, что саммит ЕАЭС пройдет 25 декабря в Санкт-Петербурге. А на следующий день там же состоится традиционная неформальная предновогодняя встреча лидеров стран СНГ.
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