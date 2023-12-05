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Регион 05.12.2023 22:11

ЕАЭС и Иран до конца 2023г подпишут соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между ЕАЭС и Ираном будет подписано до конца года, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Такой документ уже практически подготовлен. Мы или до саммита, или в ходе саммита его подпишем", - сказал он журналистам.

Ушаков пояснил, что саммит ЕАЭС пройдет 25 декабря в Санкт-Петербурге. А на следующий день там же состоится традиционная неформальная предновогодняя встреча лидеров стран СНГ.

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Тэги: РОССИЯ, ЕАЭС, ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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